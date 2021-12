Oroscopo del Sud: tensioni pre festive per Toro, Vergine e Capricorno (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Scopriamo insieme le previsioni dell'Oroscopo di oggi, Mercoledì 22 Dicembre 2021, segno per segno. Ariete: fuoco sul fuoco: con la possente Luna in Leone e l'idealistico Marte in Sagittario, la fiamma accattivante dell'Ariete forma un triangolo bollente e iperattivo. Hai il coraggio di salvare, anche affrontare situazioni complicate, ma se il problema è finanziario, non aspettarti supporto dagli amici, con Urano per la quadratura di Saturno dovrai grattare tu stesso i tuoi guai. Toro: Non c'è giorno, è un peccato che sia così vicino al Natale che dovrebbe, o almeno desiderare, essere una felice vacanza. Ma sotto il fuoco della Luna, la quadratura del vostro occupante Urano, a sua volta oppresso da Saturno, non ha nulla di cui lamentarsi. Aggiungi a ciò il militante ma soppresso Marte nella tua ottava casa, dove l'energia è intrappolata come un ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Scopriamo insieme le previsioni dell'di oggi, Mercoledì 22 Dicembre 2021, segno per segno. Ariete: fuoco sul fuoco: con la possente Luna in Leone e l'idealistico Marte in Sagittario, la fiamma accattivante dell'Ariete forma un triangolo bollente e iperattivo. Hai il coraggio di salvare, anche affrontare situazioni complicate, ma se il problema è finanziario, non aspettarti supporto dagli amici, con Urano per la quadratura di Saturno dovrai grattare tu stesso i tuoi guai.: Non c'è giorno, è un peccato che sia così vicino al Natale che dovrebbe, o almeno desiderare, essere una felice vacanza. Ma sotto il fuoco della Luna, la quadratura del vostro occupante Urano, a sua volta oppresso da Saturno, non ha nulla di cui lamentarsi. Aggiungi a ciò il militante ma soppresso Marte nella tua ottava casa, dove l'energia è intrappolata come un ...

