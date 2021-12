Oroscopo Branko | Natale 2021 | da Scorpione a Capricorno | i segni protagonisti

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’disulla settimana diè ospitato dal settimanale Chi e raccoglie le previsioni astrologiche per tutti izodiacali per il periodo che va dal 24 al 30 dicembre. Quali sono ipiù fortunati? E quali invece quelli che potrebbero trovare qualche brutta sorpresa sotto l’albero?:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

di23 dicembre: giovedì importante per relax e coccole Ariete " Oggi siete distratti, non avete voglia di agire: serve praticità, concretezza. Cercate di dedicarsi a un passatempo, ma ...Aggiornamento ore 7.00per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci22 dicembre: Sagittario Presta attenzione quando esci, non indossare troppo poco o potresti ...Quali novità ci saranno oggi 22 dicembre 2021? Scopriamolo insieme con l’Oroscopo di Branko con le previsioni per i segni zodiacali. Ecco le ...Pesci – Oggi siete bravi a capire i problemi di chi vi sta attorno, ma non bisogna essere troppo severi nei consigli. Siete al top della forma, ma bisogna lasciar andare una cattiva abitudine! Oroscop ...