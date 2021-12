Ormai hanno deciso: ci imporranno l’emergenza infinita (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ormai è chiaro, la strada politica intrapresa è quella dell’emergenza infinita. Lo stato di emergenza è stato deliberato per la prima volta dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 dal governo Conte. Di proroga in proroga si è arrivati fino al 31 dicembre 2021. La durata dello stato di emergenza nazionale, come previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 1/2008, non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. Ma nonostante questo, lo stato d’emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022. Incredibile. Durissime le parole di critica alla questione da parte del Giurista Ugo Mattei a Piazzapulita: “Molte persone che hanno paura sono state vittimizzate da due anni di battage mediatico devastante, sulla base di elementi gravi e preoccupanti ma non sufficienti a fare quello che il ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 22 dicembre 2021)è chiaro, la strada politica intrapresa è quella del. Lo stato di emergenza è stato deliberato per la prima volta dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 dal governo Conte. Di proroga in proroga si è arrivati fino al 31 dicembre 2021. La durata dello stato di emergenza nazionale, come previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 1/2008, non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. Ma nonostante questo, lo stato d’emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022. Incredibile. Durissime le parole di critica alla questione da parte del Giurista Ugo Mattei a Piazzapulita: “Molte persone chepaura sono state vittimizzate da due anni di battage mediatico devastante, sulla base di elementi gravi e preoccupanti ma non sufficienti a fare quello che il ...

