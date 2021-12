Organico Covid ATA: la proroga per tutti non c’è, tra una settimana per molti termina la supplenza, ma l’obiettivo del Governo è la scuola in presenza (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In legge di Bilancio non sono arrivate le modifiche attese per il personale ATA Covid: lo stanziamento si ferma a 100 milioni di euro che, in base a quanto riporta la relazione tecnica allegata al maxi emendamento, consente di coprire nel periodo da gennaio a giugno 2022 circa 7.800 contratti, considerando il costo medio mensile lordo di circa 2.115,65 euro per ogni contratto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In legge di Bilancio non sono arrivate le modifiche attese per il personale ATA: lo stanziamento si ferma a 100 milioni di euro che, in base a quanto riporta la relazione tecnica allegata al maxi emendamento, consente di coprire nel periodo da gennaio a giugno 2022 circa 7.800 contratti, considerando il costo medio mensile lordo di circa 2.115,65 euro per ogni contratto. L'articolo .

Advertising

MarcoSime0ni : RT @Francesco_Morra: Ad oggi il Governo non rinnoverà contratto a 14mila del personale Ata organico Covid che lavora nella scuola. Buon Nat… - lucabu67 : @pdnetwork @Deputatipd @SenatoriPD A nome del personale ATA della scuola assunto come organico COVID e che verrà ta… - lucabu67 : @EnricoLetta A nome del personale ATA della Scuola assunto come organico COVID e che verra tagliato numericamente d… - Francesco_Morra : Ad oggi il Governo non rinnoverà contratto a 14mila del personale Ata organico Covid che lavora nella scuola. Buon Natale - SEMPER_DX : Hanno talmente a cuore la sanità pubblica che hanno sospeso migliaia di sanitari sol perché contrari ad un “vaccino… -