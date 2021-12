Oms: "Omicron sarà una tempesta". E intanto Astrazeneca lavora a un vaccino mirato (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «Una nuova tempesta sta arrivando» in Europa con la variante Omicron del Covid che « entro poche settimane dominerà in più paesi della regione, spingendo i sistemi sanitari già sotto pressione sull'orlo... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «Una nuovasta arrivando» in Europa con la variantedel Covid che « entro poche settimane dominerà in più paesi della regione, spingendo i sistemi sanitari già sotto pressione sull'orlo...

Advertising

Adnkronos : Oms Europa: '89% dei contagiati ha #sintomi come tosse, mal di gola e febbre'. #varianteOmicron - Adnkronos : Kluge (#Oms Europa): 'Tassi di trasmissione mai visti, elude immunità di vaccinati molti mesi fa'. #varianteOmicron - fanpage : Variante #Omicron:'Siamo di fronte a uno tsunami di contagi', l'avvertimento dell'OMS - infoitsalute : Sta arrivando una nuova tempesta in Europa: l’allarme dell’Oms sulla variante Omicron - mlpedo : RT @Adnkronos: Oms Europa: '89% dei contagiati ha #sintomi come tosse, mal di gola e febbre'. #varianteOmicron -