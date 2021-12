Omicron | Silvestri smentisce tutti | ' Usciamo da quest' ondata di isteria | dati alla mano è molto meno letale'

Advertising

brunotrebbi : aggiornamento su #Omicron di Guido Silvestri, assolutamente da leggere. - AlaskaSpines : RT @NeffaNeruda: Un magistrale Guido Silvestri ci conferma che #omicron è immensamente meno grave di Delta e sostiene si debba cambiare rad… - NeffaNeruda : Un magistrale Guido Silvestri ci conferma che #omicron è immensamente meno grave di Delta e sostiene si debba cambi… - realAlexMaffei : RT @micheleboldrin: Ho rubato qualche minuto prezioso a Guido Silvestri in merito a Omicron e pandemia. Lo ringrazio per la sua, sempre gra… - Blackskorpion4 : RT @liberioltre: NUOVO video: Gestione pandemia e Variante Omicron con prof Guido Silvestri e @micheleboldrin Cosa sta succedendo con Omic… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicron Silvestri

Così su Facebook parla il patologo, immunologo, virologo, divulgatore scientifico ed accademico italiano, , riguardo alla variante. Guidocerca di far chiarezza su una variante che ...... per via della bassissima letalità della nuova variante'Pillole di ottimismo' (Pdo) è una pagina Facebook nata in tempi di pandemia, amministrata dagli scienziati Guidoe Chiara ...«Mentre i media mainstream straparlano di 'Tsunami Omicron' e quelli 'alternativi' delirano di vaccini tossici e di dittatura degli scienziati, ci sono tre ...ROMA. Virologo e divulgatore scientifico. Per una volta chiede di far girare "il più possibile" il suo scritto, "cercando di suscitare nei media e soprattutto nei politici (ed in chi li consiglia) una ...