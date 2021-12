Omicron si diffonde con rapidità estrema, anche tra vaccinati. Ecco perché urge la terza dose (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ci siamo. Abbiamo dall’Inghilterra il primo studio su scala piuttosto ampia che tratta esplicitamente diversi fattori confondenti e che valuta l’effetto della diffusione di Omicron nella popolazione inglese. I ricercatori dell’Imperial College di Londra hanno confrontato 11.329 persone con infezioni da Omicron confermate o probabili con quasi 200.000 persone infette da altre varianti. Finora, dicono i ricercatori, non vi è “nessuna prova che Omicron abbia una gravità inferiore a Delta, giudicando dalla proporzione di persone risultate positive che riportano sintomi, o dalla proporzione di casi che cercano cure ospedaliere dopo l’infezione”. Al contrario, la probabilità di avere sintomi più o meno severi, in associazione con l’infezione da Omicron e dopo correzione in base allo stato vaccinale, all’età e ad altri ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ci siamo. Abbiamo dall’Inghilterra il primo studio su scala piuttosto ampia che tratta esplicitamente diversi fattori confondenti e che valuta l’effetto della diffusione dinella popolazione inglese. I ricercatori dell’Imperial College di Londra hanno confrontato 11.329 persone con infezioni daconfermate o probabili con quasi 200.000 persone infette da altre varianti. Finora, dicono i ricercatori, non vi è “nessuna prova cheabbia una gravità inferiore a Delta, giudicando dalla proporzione di persone risultate positive che riportano sintomi, o dalla proporzione di casi che cercano cure ospedaliere dopo l’infezione”. Al contrario, la probabilità di avere sintomi più o meno severi, in associazione con l’infezione dae dopo correzione in base allo stato vaccinale, all’età e ad altri ...

