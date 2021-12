Omicron dilaga, per Biden vaccinarsi è patriottico (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La variante Omicron dilaga negli Stati Uniti. Ormai rappresenta il 73% dei nuovi contagi, dunque tre casi su quattro, e costringe Joe Biden a rivedere i suoi piani. Così, parlando alla nazione in diretta tv, il presidente lancia una vera e propria campagna d’inverno contro il virus, cercando però di non creare allarmismi: “Niente panico, non è come nel 2020”.Dunque nessun nuovo lockdown che metta a rischio il Natale e la ripresa economica, ma un’azione a tutto campo sul fronte della vaccinazione e della diffusione dei Covid test. “Chi è vaccinato e ha fatto il booster non deve stravolgere i suoi programmi per le feste di fine anno, mentre a doversi preoccupare sono i non vaccinati”, il suo messaggio nelle ore in cui milioni di americani già affollano gli aeroporti. Questo nonostante i numeri appaiono sempre più inquietanti.Nella ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La variantenegli Stati Uniti. Ormai rappresenta il 73% dei nuovi contagi, dunque tre casi su quattro, e costringe Joea rivedere i suoi piani. Così, parlando alla nazione in diretta tv, il presidente lancia una vera e propria campagna d’inverno contro il virus, cercando però di non creare allarmismi: “Niente panico, non è come nel 2020”.Dunque nessun nuovo lockdown che metta a rischio il Natale e la ripresa economica, ma un’azione a tutto campo sul fronte della vaccinazione e della diffusione dei Covid test. “Chi è vaccinato e ha fatto il booster non deve stravolgere i suoi programmi per le feste di fine anno, mentre a doversi preoccupare sono i non vaccinati”, il suo messaggio nelle ore in cui milioni di americani già affollano gli aeroporti. Questo nonostante i numeri appaiono sempre più inquietanti.Nella ...

