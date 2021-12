Omicron | Abrignani Cts | “Rischiamo 50mila infezioni al giorno e 750 polmoniti | urge l’obbligo vaccinale e terza dose per i giovani”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) “La varianteè esplosiva. Se non mettiamoora, quando? E’ probabile che l’aumento di contagi in Italia sia già dovuto alla nuova variante. Sappiamo che avremo picchi dinotevoli“. E’ tutto sommato una domanda lecita quella che pone, e si pone, l’esperto immunologo interno al Comitato Tecnico Scientifico, prof. Sergio, in merito al preoccupante quadro epidemiologico che si sta diffondendo nel Paese dove, complice la diffusione della nuova variante, soltanto ieri sono stati registrati altri nuovi 30mila nuovi casi.: “Se non mettiamoin questo caso, quando dobbiamo metterlo?” Dunque, rimarca il tecnico del Cts, ”Mi chiedo: se non consideriamo ...

La differenza tra Delta e Omicron ha poi precisato che anche gli adolescenti dovranno fare la terza dose al più presto. Ma si sa, questo non è sorprendente, visto che nel mondo dei vaccini, ...... Sergio Abrignani, immunologo di Milano e componente del Cts, intervistato durante la puntata del 22 dicembre di Agorà, programma mattutino di Rai3 condotto da Luisella Costamagna: 'La variante Omicron è ... Gli effetti della variante Omicron sono già osservabili in Italia? Oppure l'attuale situazione è legata a ondate precedenti? Su un punto gli esperti concordano: la campagna vaccinale deve andare avanti ... L'immunologo: "Mi chiedo: se non consideriamo l'obbligo vaccinale per una malattia così devastante e pandemica, cosa dobbiamo aspettare? Se non mettiamo l'obbligo vaccinale in questo caso, quando dobbiamo metterlo?"