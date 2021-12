Omicidio Matilde Sorrentino, l’avvocato a iNews24: “Condanna arrivata dopo molti anni. E potrebbe non finire qui” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Ho avuto modo di sentire i figli di Matilde. Mi hanno detto che anche se la madre non gli verrà mai restituita, è giusto che trionfino verità e giustizia”. Con queste parole Elena Coccia, avvocato dei familiari di Matilde Sorrentino, ai microfoni di iNews24, commenta la Condanna all’ergastolo per Francesco Tamarisco, riconosciuto dalla Prima Sezione della L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Ho avuto modo di sentire i figli di. Mi hanno detto che anche se la madre non gli verrà mai restituita, è giusto che trionfino verità e giustizia”. Con queste parole Elena Coccia, avvocato dei familiari di, ai microfoni di, commenta laall’ergastolo per Francesco Tamarisco, riconosciuto dalla Prima Sezione della L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

cronachecampane : Omicidio di 'mamma coraggio' Matilde Sorrentino per il procuratore: 'Fu feroce ritorsione' #cronacanapoli - NapoliToday : #Cronaca Omicidio della “mamma coraggio” Matilde Sorrentino: ergastolo per Tamarisco - iISud24 : Omicidio di Matilde Sorrentino, ergastolo per Francesco Tamarisco #21dicembre #napoli #Campania #Cronaca #Italia… - StabiaChannel : #Cronaca #Torre Annunziata - Ergastolo per il mandante dell'omicidio di Matilde Sorrentino LEGGI LA NEWS:… - rep_napoli : Omicidio di Matilde Sorrentino: ergastolo al mandante [aggiornamento delle 14:39] -