Olimpiadi Invernali Pechino 2022 | domani la consegna del Tricolore a Sofia Goggia e Giacomo Bertagnolli

Le Olimpiadi Invernali (4-20 febbraio 2022) e le Paralimpiadi Invernali (4-13 marzo 2022) di Pechino sono ormai alle porte ed è tempo di cerimonie ufficiali: si terrà domani, giovedì 23 dicembre, alle ore 12.00, infatti, la consegna del Tricolore al Quirinale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegnerà a Giacomo Bertagnolli la Bandiera Paralimpica ed a Sofia Goggia quella Olimpica. Bertagnolli a PyeongChang 2018 ha ottenuto l'oro nello slalom gigante e nello slalom speciale, l'argento nel SuperG ed il bronzo nella discesa libera in coppia con la guida Fabrizio Casal.

