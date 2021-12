Oggi in Italia 36.293 casi e 146 morti, la positività sale al 4,7% (Di mercoledì 22 dicembre 2021) AGI - Nuova impennata della curva epidemica in Italia. I nuovi positivi sono 36.293 (ieri 30.798 ) con un totale di 779.303 tamponi (ieri 851.865) e il tasso di positività sale al 4,7% (ieri era al 3,6%). In leggera diminuzione i decessi, 146 (ieri 153). Le vittime totali sono 136.077. Prosegue anche la crescita dei ricoveri ordinari - 8544 quelli complessivi - che aumentano di 163 rispetto a ieri e sono 1010 i pazienti in terapia intensiva (meno due rispetto a ieri). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con l'incremento maggiore di casi è la Lombardia con 10.569 positivi nelle ultime 24 ore. Seguono il Veneto, con 4.522 casi, il Piemonte con 3.290 casi e la Campania con 2.650 casi. Il totale degli attuali positivi è di ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) AGI - Nuova impennata della curva epidemica in. I nuovi positivi sono 36.293 (ieri 30.798 ) con un totale di 779.303 tamponi (ieri 851.865) e il tasso dial 4,7% (ieri era al 3,6%). In leggera diminuzione i decessi, 146 (ieri 153). Le vittime totali sono 136.077. Prosegue anche la crescita dei ricoveri ordinari - 8544 quelli complessivi - che aumentano di 163 rispetto a ieri e sono 1010 i pazienti in terapia intensiva (meno due rispetto a ieri). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con l'incremento maggiore diè la Lombardia con 10.569 positivi nelle ultime 24 ore. Seguono il Veneto, con 4.522, il Piemonte con 3.290e la Campania con 2.650. Il totale degli attuali positivi è di ...

