Obbligo vaccinale per gli insegnanti: 40mila sostituzioni a gennaio, chiamate da MAD. Docenti.it (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Come ben sai, il 15 dicembre è entrato in vigore l'Obbligo vaccinale anche per gli insegnanti e per tutto il personale scolastico. Tutti coloro che lavorano a scuola, dunque, devono aver completato il ciclo vaccinale o, almeno, presentare la richiesta di vaccinazione da effettuare entro i seguenti 20 giorni. L'articolo .

