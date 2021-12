Obbligo vaccinale, Draghi: “Resta sempre sullo sfondo, non è mai stato escluso” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’ipotesi Obbligo vaccinale “Resta sempre sullo sfondo, non è mai stato escluso“. Lo ha detto il premier Mario Draghi durante la conferenza stampa di fine anno. “L’Obbligo è stato già esteso ad alcune categorie, valuteremo l’estensione ad altre categorie. Non so se sarà discusso domani in cabina regia ma se i dati continuano a peggiorare sarà oggetto di discussione in tempi brevissimi”, ha rimarcato il presidente del Consiglio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’ipotesi, non è mai“. Lo ha detto il premier Mariodurante la conferenza stampa di fine anno. “L’già esteso ad alcune categorie, valuteremo l’estensione ad altre categorie. Non so se sarà discusso domani in cabina regia ma se i dati continuano a peggiorare sarà oggetto di discussione in tempi brevissimi”, ha rimarcato il presidente del Consiglio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

