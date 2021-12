Obbligo di vaccinazione | i Nas setacciano studi medici | laboratori e farmacie | oltre 135 denunce a danno di professionisti sanitari

Advertising

quotidiacanarie : Sempre più la propaganda dei giornali e dei politici ricorda il periodo del ventennio: ministro #Bianchi, la scuola… - italiaserait : Obbligo di vaccinazione, i Nas setacciano studi medici, laboratori e farmacie: oltre 135 denunce a danno di profess… - Geostudiolab : @valy_s La situazione è emergenziale e necessita di scelte impopolari. Auspico una naturale partecipazione alla vac… - MenoStato : RT @lucianocapone: Analisi che scadono rapidamente, in meno di 1 mese. Ora a Londra: sì restrizioni, sì pass, sì mascherine, sì vaccinazion… - rpalazzolo : RT @GabrieleIuvina1: ???? +++Il Consiglio etico tedesco si è espresso oggi a favore dell'estensione dell'obbligo di vaccinazione per i settor… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccinazione

Allo stesso tempo si raccomanda laper i bimbi clinicamente più vulnerabili di età ... Ore 17 - In Umbriadi mascherine all'apertodell'uso delle mascherine all'aperto in ...I carabinieri dei Nas, nell'ambito dei controlli svolti per verificare il rispetto dell'dicontro il Covid - 19 da parte dei medici e degli operatori di interesse sanitario, hanno individuato e sanzionato due farmaciste, rispettivamente titolare e dipendente di una ...ITALIA – Green pass, mascherine e tamponi, domani le nuove decisioni. L’arrivo di Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia, il governo deciderà sulla base dei dati. Così Mario Draghi in vista d ...L'attività di controllo, avviata nel mese di novembre, ha coinvolto 6.600 posizioni. Tra i 308 irregolari medici, odontoiatri, farmacisti, infermieri e altre figure che esercitavano abusivamente la pr ...