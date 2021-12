Nuovo stadio Milano, finalmente ci siamo: benvenuti ne “La Cattedrale” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo Wembley e tanti altri stadi in giro per il mondo, sarà Popolous a costruire il Nuovo stadio di Milano: “Sarà il più bello del mondo” finalmente è ufficiale, finalmente Inter e Milan avranno il proprio stadio di proprietà: “La Cattedrale“. Dopo anni di studi, rinvii, polemiche, le due società hanno scelto il progetto che porterà alla costruzione del Nuovo stadio. “La Cattedrale progettata dalla sede italiana di Populous celebra il patrimonio artistico della città. Ispirandosi a due degli edifici più rappresentativi di Milano: il Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele. La nuova casa di Inter e Milan ambisce ad essere un modello per innovazione ed ecosostenibilità. Rappresentando inoltre ... Leggi su zon (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo Wembley e tanti altri stadi in giro per il mondo, sarà Popolous a costruire ildi: “Sarà il più bello del mondo”è ufficiale,Inter e Milan avranno il propriodi proprietà: “La“. Dopo anni di studi, rinvii, polemiche, le due società hanno scelto il progetto che porterà alla costruzione del. “Laprogettata dalla sede italiana di Populous celebra il patrimonio artistico della città. Ispirandosi a due degli edifici più rappresentativi di: il Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele. La nuova casa di Inter e Milan ambisce ad essere un modello per innovazione ed ecosostenibilità. Rappresentando inoltre ...

Advertising

acmilan : Official Statement: A new stadium for Milano ?? - Inter : ??? | STADIO Il concept presentato dallo studio Populous, noto come 'la Cattedrale', è risultato essere il progetto… - PietroMazzara : A breve l’ufficialità, ma “La Cattedrale” sarà il progetto scelto da #Milan e #Inter per il “Nuovo stadio di Milano… - moomoney31 : RT @acmilan: Official Statement: A new stadium for Milano ?? - ilinterista88 : RT @Inter: ??? | STADIO Il concept presentato dallo studio Populous, noto come 'la Cattedrale', è risultato essere il progetto prescelto pe… -