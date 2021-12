Nuovo record di contagi. Sono 36.293 nelle ultime 24 ore e 146 i decessi. Il tasso di positività sale al 4,7%. Oltre 10mila nuovi casi solo in Lombardia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nuova impennata della curva epidemica in Italia. I contagi registrati nelle ultime 24 ore Sono 36.293 (ieri erano stati 30.798 ) a fronte di 779.303 tamponi (ieri 851.865) e un tasso di positività che sale al 4,7% dal 3,6% di martedì. In leggera diminuzione i decessi, 146 (ieri 153) per un totale, dall’inizio dell’epidemia, di 136.077 morti. Prosegue anche la crescita dei ricoveri ordinari – 8.544 quelli complessivi – che aumentano di 163 rispetto a ieri e Sono 1.010 i pazienti in terapia intensiva (meno due rispetto a ieri) con 92 nuovi ingressi. I guariti, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, Sono 17.595, mentre gli attualmente positivi crescono di 18.585 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nuova impennata della curva epidemica in Italia. Iregistrati24 ore36.293 (ieri erano stati 30.798 ) a fronte di 779.303 tamponi (ieri 851.865) e undicheal 4,7% dal 3,6% di martedì. In leggera diminuzione i, 146 (ieri 153) per un totale, dall’inizio dell’epidemia, di 136.077 morti. Prosegue anche la crescita dei ricoveri ordinari – 8.544 quelli complessivi – che aumentano di 163 rispetto a ieri e1.010 i pazienti in terapia intensiva (meno due rispetto a ieri) con 92ingressi. I guariti, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute,17.595, mentre gli attualmente positivi crescono di 18.585 ...

Advertising

Eurosport_IT : MIRESSI VOLAAAAAAAAAAA ??????? Quarto oro per l’Italia ai Mondiali di Abu Dhabi: l'azzurro stabilisce anche il nuovo… - poliziadistato : Mondiali ?? di nuoto in vasca corta Abu Dhabi 2021 uno straordinario #AlessandroMiressi è campione del mondo nei 100… - Eurosport_IT : 6 vittorie e 9 podi dopo 12 gare di Coppa del Mondo per le azzurre: è il nuovo record italiano ????????… - LaNotiziaTweet : Nuovo record di contagi. Sono 36.293 nelle ultime 24 ore e 146 i decessi. Il tasso di positività sale al 4,7%. Oltr… - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #COVID oggi italia e Lombardia, bollettino coronavirus 22 dicembre: nuovo record contagi -