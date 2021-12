Nuovo indirizzo di studo all’Istituto Nautico, conduzione del mezzo aereo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) di Monica De Santis Cresce l’offerta formativa dell’Istituto?Nautico “Giovanni?XXIII” di?Salerno, che con delibera regionale n. 571 dello scorso 7 dicembre ha ottenuto la concessione dell’attivazione di una nuova opzione dell’indirizzo tecnico “trasporti e logistica”. Si tratta di conduzione del mezzo aereo. Questa concessione consentira all’Istituto salernitano di aggiungere tra le discipline professionalizzanti e d’indirizzo del Nuovo percorso didattico e formativo, materie come navigazione aerea, controllo del traffico aereo, meteorologia aeronautica, elettroradartecnica, struttura e conduzione del mezzo aereo, meccanica e macchine, diritto aeroNautico. Il profilo ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 22 dicembre 2021) di Monica De Santis Cresce l’offerta formativa dell’Istituto?“Giovanni?XXIII” di?Salerno, che con delibera regionale n. 571 dello scorso 7 dicembre ha ottenuto la concessione dell’attivazione di una nuova opzione dell’tecnico “trasporti e logistica”. Si tratta didel. Questa concessione consentirasalernitano di aggiungere tra le discipline professionalizzanti e d’delpercorso didattico e formativo, materie come navigazione aerea, controllo del traffico, meteorologia aeronautica, elettroradartecnica, struttura edel, meccanica e macchine, diritto aero. Il profilo ...

