Nuovo balzo dei contagi: più di 36mila nuovi casi nelle ultime 24 ore. 146 morti nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un Nuovo balzo di contagi da Covid 19 oggi in Italia: con i 36.293 nuovi casi viene segnato un Nuovo picco del 2021, con un dato simile a quelli osservati 13 mesi fa. Il record assoluto della pandemia ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Undida Covid 19 oggi in Italia: con i 36.293viene segnato unpicco del 2021, con un dato simile a quelli osservati 13 mesi fa. Il record assoluto della pandemia ...

Advertising

AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: #VarianteOmicron in Italia, 'nuovo balzo con un aumento del 40% dei contagi negli ultimi 7 giorni'. E' l'analisi, per l'… - Vdruz : Nuovo balzo dei contagi in Italia: 36293 nelle ultime 24 ore. Cosa deciderà domani il Governo? - messina_oggi : Covid, nuovi casi oltre quota 36mila e 146 decessiROMA (ITALPRESS) - Ancora un nuovo balzo dei contagi in Italia da… - JunipersV : RT @ultimenotizie: #VarianteOmicron in Italia, 'nuovo balzo con un aumento del 40% dei contagi negli ultimi 7 giorni'. E' l'analisi, per l'… - ultimenotizie : #VarianteOmicron in Italia, 'nuovo balzo con un aumento del 40% dei contagi negli ultimi 7 giorni'. E' l'analisi, p… -