Nuovi bonus TV: altri fondi in arrivo e agevolazioni per gli anziani (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nel quadro dei bonus che saranno conservati nel 2022, abbiamo i Nuovi bonus TV, che infatti sono stati recentemente oggetto di rifinanziamento da parte dell'Esecutivo. Si tratta dei due bonus TV attivi, uno presente dal 2019 e l'altro da quest'anno dal 2021, che hanno la principale caratteristica di permette di conseguire uno sconto per comprare decoder e apparecchi televisivi, compatibili con i Nuovi standard di trasmissione DVB-T2 – HEVC Main10. E' la rivoluzione della TV digitale, che entrerà nel vivo a cominciare dal gennaio 2023. Sul tavolo ben 68 milioni di euro che, almeno nelle intenzioni, serviranno a rendere meno onerosa la transizione alle nuove modalità di trasmissione, con un occhio di riguardo nei confronti delle fasce più deboli della ...

