Nuoto, Mondiali vasca corta: l’Italia è una potenza. Si compete con una mentalità vincente (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E’ stato definito l’anno d’oro dello sport italiano e quanto accaduto nel Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi ha il sapore della conferma. Nell’Etihad Arena l’ItalNuoto ha alzato la voce e, dopo i risultati roboanti degli Europei in vasca corta di Kazan (Russia), nella rassegna iridata si è dimostrato quanto l’Italia sia a tutti gli effetti una potenza di questa disciplina. Lo dicono i numeri e le medaglie: 5 ori, 5 argenti e 6 bronzi; 40 presenze in Finale; 20 primati personali; 11 record italiani; terzo posto nel medagliere alle spalle degli Stati Uniti (9-9-12) e del Canada (7-6-2), ma davanti alla Russia (4-7-4), alla Svezia (4-5-3) e alla Cina (4-1-2). Alla fine della fiera l’Italia è seconda per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E’ stato definito l’anno d’oro dello sport italiano e quanto accaduto nel2021 diinad Abu Dhabi ha il sapore della conferma. Nell’Etihad Arena l’Italha alzato la voce e, dopo i risultati roboanti degli Europei indi Kazan (Russia), nella rassegna iridata si è dimostrato quantosia a tutti gli effetti unadi questa disciplina. Lo dicono i numeri e le medaglie: 5 ori, 5 argenti e 6 bronzi; 40 presenze in Finale; 20 primati personali; 11 record italiani; terzo posto nel medagliere alle spalle degli Stati Uniti (9-9-12) e del Canada (7-6-2), ma davanti alla Russia (4-7-4), alla Svezia (4-5-3) e alla Cina (4-1-2). Alla fine della fieraè seconda per ...

