Now You See Me – I maghi del crimine: tutto quello che c'è da sapere sul film (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Now You See Me – I maghi del crimine: trama, cast e streaming del film Stasera, mercoledì 22 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Now You See Me – I maghi del crimine, film del 2013 diretto da Louis Leterrier. Nel cast grandi attori come Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg e tanti altri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Alcuni maghi (il cartomago J. Daniel Atlas, il prestigiatore Jack Wilder, l'escapologa Henley Reeves e il mentalista Merritt McKinney) ricevono dei tarocchi da una misteriosa figura incappucciata, che li ha osservati per mesi mentre eseguivano i loro trucchi; seguendo le tracce riportate sulle carte si ritrovano tutti insieme in un appartamento abbandonato, dove scoprono degli ologrammi con le ...

