Novità tagli di capelli medi per l'inverno 2022, il lob di Elettra Lamborghini (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Questo è il momento più indicato per rinnovare il proprio look e sfoggiare un nuovo taglio di capelli medi. Questo tipo di lunghezza è la vera tendenza dell'inverno 2022 e in particolare si può optare per il lob portato da Elettra Lamborghini. Tendenze tagli capelli medi inverno 2022 La lunghezza del lob sfoggiato ultimamente da Elettra Lamborghini arriva appena sotto le spalle. La cantante ha impreziosito la chioma con delle onde dallo stile vintage: questo styling è perfetto per avere uno stile molto femminile. Per completare il look, Elettra ha indossato un abito di colore rosso davvero molto sensuale.

