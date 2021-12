Novena di Natale per accogliere Gesù Bambino nel nostro cuore | 7° giorno

Leggi su lalucedimaria

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)sta per nascere. E noi siamo pronti ad accoglierlo? Pregarlo in questi nove giorni è un modo semplice ma efficace che ci mette in comunione con lui e ci permette con un piccolo impegno quotidiano di fargli spazio nei nostri cuori. La sua dolce presenza in noi è necessaria come l’aria e l’acqua per L'articolodipernel7°proviene da La Luce di Maria.