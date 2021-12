Novavax, via libera dell’Aifa al vaccino proteico Nuvaxovid (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Via libera dell’Aifa al vaccino Nonovax. La Commissione Tecnico Scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), nella riunione di oggi, ha approvato l’utilizzo del vaccino Nuvaxovid, rendendolo disponibile nell’intera indicazione autorizzata da Ema per i soggetti di età uguale o superiore ai 18 anni. La vaccinazione prevede un ciclo vaccinale primario di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra. E’ quanto si legge in una nota Aifa. “I dati disponibili sul vaccino Nuvaxovid – rileva la Cts – hanno mostrato una efficacia di circa il 90% nel prevenire la malattia Covid-19 sintomatica anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni. Il profilo di sicurezza si è dimostrato positivo, con reazioni avverse prevalentemente di tipo locale. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ViaalNonovax. La Commissione Tecnico Scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), nella riunione di oggi, ha approvato l’utilizzo del, rendendolo disponibile nell’intera indicazione autorizzata da Ema per i soggetti di età uguale o superiore ai 18 anni. La vaccinazione prevede un ciclo vaccinale primario di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra. E’ quanto si legge in una nota Aifa. “I dati disponibili sul– rileva la Cts – hanno mostrato una efficacia di circa il 90% nel prevenire la malattia Covid-19 sintomatica anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni. Il profilo di sicurezza si è dimostrato positivo, con reazioni avverse prevalentemente di tipo locale. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera di Aifa al vaccino antiCovid Novavax. Negli over 18 efficacia del 90% nel prevenire la malattia #ANSA - TgLa7 : ??#Vaccino: da #Aifa via libera al monodose #Novavax ?? - Agenzia_Ansa : Dall'Ema via libera al vaccino Novavax. E' la quinta autorizzazione in Europa. #ANSA - infoitsalute : Vaccino Novavax, via libera anche dall'Aifa: due dosi a tre settimane di distanza - LUIGIVACCARO5 : Via libera da aifa al vaccino anti covid novavax - Sanità - -