Novavax, ok Aifa a vaccino proteico: bugiardino, come funziona (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Via libera del Cts Aifa al vaccino Novavax, che può sbarcare in Italia nella prima parte del 2022. come funziona il vaccino proteico? Qual è il ‘bugiardino’ del farmaco? E’ efficace contro la variante Omicron? Quali sono gli effetti collaterali? La Commissione Tecnico Scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), nella riunione di oggi, ha approvato l’utilizzo del vaccino Nuvaxovid, rendendolo disponibile nell’intera indicazione autorizzata da Ema per i soggetti di età uguale o superiore ai 18 anni. “Abbiamo un nuovo vaccino, Novavax. E’ un’ulteriore arma potente, con un’efficacia di oltre l’89% per proteggere dal Covid sintomatico”, ha detto Giorgio Palù, presidente ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Via libera del Ctsal, che può sbarcare in Italia nella prima parte del 2022.il? Qual è il ‘’ del farmaco? E’ efficace contro la variante Omicron? Quali sono gli effetti collaterali? La Commissione Tecnico Scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco (), nella riunione di oggi, ha approvato l’utilizzo delNuvaxovid, rendendolo disponibile nell’intera indicazione autorizzata da Ema per i soggetti di età uguale o superiore ai 18 anni. “Abbiamo un nuovo. E’ un’ulteriore arma potente, con un’efficacia di oltre l’89% per proteggere dal Covid sintomatico”, ha detto Giorgio Palù, presidente ...

