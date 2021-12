"Non ho mai smesso di farlo". Alex Belli, la confessione su Soleil Sorge: e Delia Duran che dice? (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sempre lui, che divide e unisce. Sempre lui, il protagonista indiscusso dell'ultima edizione del Grande Fratello vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ora Alex Belli parla di tutto senza freni. E lo fa a Trends & Celebrities su RTL 102.5. News. Non è solo, ma c'è in collegamento anche sua moglie Delia Duran. La tempesta mediatica che li ha travolti sembra terminata:adesso è tornato il sereno. "Il nostro Natale sarà ricco di felicità", spiega Alex. "In pratica un menù per metà italiano e per l'altra metà venezuelano". Poi, Alex Belli assicura che sarà ancora nel reality di Signorini dopo la pausa di Natale. "Sicuramente parteciperò alle prossime puntate del GfVip. Ma vi assicuro che della casa mi mancano parecchio Davide Silvestri, Manila, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sempre lui, che divide e unisce. Sempre lui, il protagonista indiscusso dell'ultima edizione del Grande Fratello vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Oraparla di tutto senza freni. E lo fa a Trends & Celebrities su RTL 102.5. News. Non è solo, ma c'è in collegamento anche sua moglie. La tempesta mediatica che li ha travolti sembra terminata:adesso è tornato il sereno. "Il nostro Natale sarà ricco di felicità", spiega. "In pratica un menù per metà italiano e per l'altra metà venezuelano". Poi,assicura che sarà ancora nel reality di Signorini dopo la pausa di Natale. "Sicuramente parteciperò alle prossime puntate del GfVip. Ma vi assicuro che della casa mi mancano parecchio Davide Silvestri, Manila, ...

