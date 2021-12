Non è mai troppo tardi per leggere un capolavoro come "Il male oscuro" di Giuseppe Berto (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non ho ancora letto il romanzo “La cosa buffa” di Giuseppe Berto riproposto in questi giorni dall’editore Neri Pozza. Lo farò presto perché sono molto curioso, ma soprattutto sono sicuro che l’autore di un capolavoro come “Il male oscuro” non possa aver scritto un brutto libro. Quello che davvero non capisco è perché tante persone colte, “lettori forti” come si dice, e che non si perderebbero per nessuna ragione al mondo l’ultima, attraente novità editoriale, non si siano ancora tuffati nella lettura del “male oscuro”: un romanzo, come si dice, di una “modernità” imperitura, un libro-confessione che sa miscelare alla perfezione ironia e dramma personale, psicopatologia e sarcasmo liberatorio, in una lingua fresca, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non ho ancora letto il romanzo “La cosa buffa” diriproposto in questi giorni dall’editore Neri Pozza. Lo farò presto perché sono molto curioso, ma soprattutto sono sicuro che l’autore di un“Il” non possa aver scritto un brutto libro. Quello che davvero non capisco è perché tante persone colte, “lettori forti”si dice, e che non si perderebbero per nessuna ragione al mondo l’ultima, attraente novità editoriale, non si siano ancora tuffati nella lettura del “”: un romanzo,si dice, di una “modernità” imperitura, un libro-confessione che sa miscelare alla perfezione ironia e dramma personale, psicopatologia e sarcasmo liberatorio, in una lingua fresca, ...

