No Vax rubano la foto su Facebook di un bimbo vaccinato: minacciato il papà medico (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La foto di un bimbo di poco più di 6 anni, con la mascherina, una lacrima per la paura dell’iniezione appena fatta e, in bella vista, il suo ‘attestato di coraggio’ per aver affrontato la vaccinazione anti Covid. Uno scatto - fatto con orgoglio dal papà medico, che lo ha postato sul profilo privato - rubato da attivisti no vax e ripostato (per intero, nome e cognome compresi) su un sito anti vaccinista dove, in pochissime ore, si sono inanellati 250 commenti violenti contro i genitori del piccolo: ‘Assassini’, ‘Veniamo a prenderlo e lo portiamo via da voi’, ‘Mer...che vaccinate i figli’, e tutto il corredo di insulti possibili a madre e padre. Immediate, dopo la denuncia presentata dal papà del piccolo, il blocco da parte della polizia postale, con la cancellazione della foto sulla ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ladi undi poco più di 6 anni, con la mascherina, una lacrima per la paura dell’iniezione appena fatta e, in bella vista, il suo ‘attestato di coraggio’ per aver affrontato la vaccinazione anti Covid. Uno scatto - fatto con orgoglio dal, che lo ha postato sul profilo privato - rubato da attivisti no vax e ripostato (per intero, nome e cognome compresi) su un sito anti vaccinista dove, in pochissime ore, si sono inanellati 250 commenti violenti contro i genitori del piccolo: ‘Assassini’, ‘Veniamo a prenderlo e lo portiamo via da voi’, ‘Mer...che vaccinate i figli’, e tutto il corredo di insulti possibili a madre e padre. Immediate, dopo la denuncia presentata daldel piccolo, il blocco da parte della polizia postale, con la cancellazione dellasulla ...

Advertising

repubblica : I No Vax rubano foto di un bimbo di sei anni che fa il vaccino e minacciano il padre: 'Vi veniamo a prendere' [di L… - HuffPostItalia : No Vax rubano la foto su Facebook di un bimbo vaccinato: minacciato il papà medico - DReqvenge2020 : RT @Canone_Inverso_: ????FOLLIA: Un esercito di laureandi per sostituire 40mila prof No Vax. Nel frattempo, tamponatevi malgrado i richiami… - Canone_Inverso_ : ????FOLLIA: Un esercito di laureandi per sostituire 40mila prof No Vax. Nel frattempo, tamponatevi malgrado i richi… - romatoday : No vax rubano foto di un bimbo vaccinato, minacce al papà medico: 'Assassini, veniamo a prenderlo'… -