“Nel mare ci sono i coccodrilli”, uno spettacolo teatrale per promuovere l’affido familiare di minorenni migranti soli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il sito istituzionale minori.gov racconta il progetto “Ohana, in famiglia nessuno è solo”, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione Un bambino/ragazzo afghano di circa 10 anni (non si sa l’età esatta dato che non è stato registrato all’anagrafe) e la sua incredibile storia che lo ha portato dal suo paese d’origine martoriato dalla guerra L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il sito istituzionale minori.gov racconta il progetto “Ohana, in famiglia nessuno è solo”, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione Un bambino/ragazzo afghano di circa 10 anni (non si sa l’età esatta dato che non è stato registrato all’anagrafe) e la sua incredibile storia che lo ha portato dal suo paese d’origine martoriato dalla guerra L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

RaiCultura : In anteprima per Rai Cultura vi proponiamo in questa fotogallery alcune illustrazioni tratte dalla pluripremiata bi… - LegaSalvini : Mario Adinolfi: 'Con Salvini, cattivissimo ministro dell'Interno, i morti in mare nel 2019 furono 1.293. Nel 2021 c… - Ioebasta_17 : RT @terzocassetto: Tra i superpoteri non richiesti, quando penso di voler bene a qualcuno e srotolo brina e filo spinato, rido, mi scuso, i… - AlvisiConci : RT @GiampietroFox: Vorrei che @ItaliaViva prenda con forza l'iniziativa di spingere sul Governo affinché vengano rimossi gli scellerati blo… - civico_x : RT @GiampietroFox: Vorrei che @ItaliaViva prenda con forza l'iniziativa di spingere sul Governo affinché vengano rimossi gli scellerati blo… -