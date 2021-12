NBA, il Covid-19 non dà tregua: rinviata anche Portland-Brooklyn (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La pandemia di Covid-19 continua a non dare tregua neanche alla NBA. La Lega, infatti, a causa dei molteplici casi di positività riscontrati nei Brooklyn Nets, è stata costretta a rinviare anche la sfida contro i Portland Trail Blazers in programma nella notte di Natale. La squadra di New York è ancora decimata per via dei tanti positivi al virus e non è in grado di schierare almeno otto giocatori, il minimo richiesto per giocare un match. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La pandemia di-19 continua a non darenealla NBA. La Lega, infatti, a causa dei molteplici casi di positività riscontrati neiNets, è stata costretta a rinviarela sfida contro iTrail Blazers in programma nella notte di Natale. La squadra di New York è ancora decimata per via dei tanti positivi al virus e non è in grado di schierare almeno otto giocatori, il minimo richiesto per giocare un match. SportFace.

