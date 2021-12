Nba | anche Doncic ha il Covid Saltano altre due partite | Natale a rischio

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non si gioca. Portland - Brooklyn, in programma domani al Moda Center, è ufficialmente diventata l'8ª partita del 2021 - 22 a saltare per. 'I Nets non hanno il numero minimo di 8 giocatori ...

Ultime Notizie dalla rete : Nba anche

'I Nets non hanno il numero minimo di 8 giocatori richiesto per scendere in campo' ha fatto sapere l'in un comunicato. Una decisione che mette a rischioquello che doveva essere il piatto ...Nonostante la morsa del Covid si faccia via via sempre più stringente negli Stati Uniti, lanon si ferma e continua a dar spettacolo seppur a ranghi ridotti e con quasi 80 giocatori, tra cuiDanilo Gallinari , all'interno dei protocolli sanitari per contrastare l'emergenza.