(Di mercoledì 22 dicembre 2021) I risultati della notte italiana tra martedì 21 e mercoledì 22 dicembre della regular season NBA. I Los Angelesperdono 90-108 contro i Phoenix: i 34 punti di LeBron James non bastano ad evitare la terza sconfitta consecutiva. I NewPellicans centrano il terzo successo consecutivo superando 11-97 i Portland Trail, a cui non bastano i 39 punti di Damian Lillard. Vittoria interna anche per i Dallas Maverick, che battono 114-102 i Minnesota Timberwolves nonostante le pesanti assenze di Doncic, Porzingis e Hardaway Jr. Infine, i Miami Heat travolgono 125-96 gli Indiana Pacers e i New York Knick battono 105-91 i Detroit Pistons. TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNATE SportFace.

sportface2016 : #Basket #NBA, i risultati della notte: #Lakers travolti dai #Suns, #Blazers ko con #NewOrleans - sportli26181512 : Mercato NBA, Lance Stephenson di nuovo in campo: accordo con gli Atlanta Hawks: L'ex talento di Pacers e Lakers, fu… - SkySportNBA : Mercato NBA, Lance Stephenson di nuovo in campo: accordo con gli Atlanta Hawks - andreastoolbox : NBA, Adam Silver è categorico: 'Nessuna intenzione di sospendere la stagione' | Sky Sport - SkySportNBA : NBA, Adam Silver è categorico: 'Nessuna intenzione di sospendere la stagione' -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2021

...York e New Orleans ROMA - Phoenix Suns corsari nella notte italiana della regular - season dell'. mc/red 22 - Dic - 21 08:45 22 dicembre... stando a quanto riportato per primo da Marc Stein: il 31enne ex - Pacers non calca un parquetda due anni, dopo aver concluso ai Lakers la stagione 2018 - 19, per poi scegliere di andare in a ...Basket, i risultati della notte nella regular season NBA 2021/2022: Lakers travolti dai Suns, Blazers ko con New Orleans ...A causa del rinvio della partita tra Brooklyn e Washington (per via del Covid), nella notte italiana NBA sono andate in scena solo cinque delle sei partite in programma. Nella prima gara, gli Heat, pr ...