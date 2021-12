NBA 2021-2022 | i risultati della notte 22 dicembre | Suns inarrestabili | bene Miami e Dallas

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) A causa del rinviopartita tra Brooklyn e Washington (per via del Covid), nellaitaliana NBA sono andate in scena solo cinque delle sei partite in programma. Nella prima gara, gli Heat, privi di Jimmy Butler e Bam Adebayo, passeggiano su Indiana e tornano alla vittoria grazie al 125-96 finale. Decisivi per la squadra di casa i primi due quarti terminati con un vantaggio di 23 punti (68-45). Buone le prove dei tiratori da 3 punti Duncan Robinson e Tyler Herro, che chiudono entrambi a 26 punti, e del tuttofare Kyle Lowry, che va vicino alla tripla doppia facendo registrare 8 punti, 12 assist e 11 rimbalzi. Vittoria agevole anche per New York che condanna Detroit alla 25esima sconfitta stagionale (105-91). A indirizzare prepotentemente il match è il primo tempo, concluso con il punteggio di 48-37 in favore dei padroni di casa. Fondamentali per ...

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2021

