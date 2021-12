Nazionale | possibile cambio di sede dei playoff | il motivo

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) A tre mesi dalla semifinale deidegli spareggi per la qualificazione a Qatar 2022 emerge una nuova preoccupazione per la FIGC. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport infatti il manto erboso del campo scelto per la partita contro la Macedonia del Nord, il Renzo Barbera di Palermo, appare in condizioni pessime. La Federazione è stata rassicurata dai gestori dell’impianto: il 28 dicembre sono previste la risemina e la risistemazione del campo da gioco. In attesa di marzo l’impianto accoglierà però ancora almeno sette partite e la cosa che preoccupa di più la Federcalcio sono gli allenamenti. Il Palermo infatti non ha più a disposizione il tradizionale campo di allenamento e lo ha sostituito proprio con lo stadio dove disputa le partite di campionato. Se la situazione non dovesse essere risolta con la concessione alla squadra di un campo ...