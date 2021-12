Natale…di nuovo?! Nuovo film disponibile dal 24 Dicembre su Disney+ (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dal 24 Dicembre potrete gustarvi in streaming su Disney+ il nuovissimo Natale… di Nuovo?! Se siete stanchi dei soliti film che propinano in tv durante la vigilia di Natale, Disney+ ha la soluzione per voi, infatti dal 24 Dicembre sarà disponibile il Nuovo Natale… di Nuovo?! Diretto da Andy Fickman è una nuova, leggerissima e divertente commedia dal sapore tutto natalizio. La trama Si tratta della storia della vivace dodicenne Rowena, detta Ro, interpretata da Scarlett Estevez, che sta però passando un Natale senza emozioni. Infatti i genitori di Ro hanno divorziato, e lei non sta vivendo bene questa situazione. Rivorrebbe indietro la sua vecchia vita: con i suoi genitori insieme, la nuova fidanzata di suo padre e il figlio fuori dai ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dal 24potrete gustarvi in streaming suil nuovissimo Natale… di?! Se siete stanchi dei solitiche propinano in tv durante la vigilia di Natale,ha la soluzione per voi, infatti dal 24saràilNatale… di?! Diretto da Andy Fickman è una nuova, leggerissima e divertente commedia dal sapore tutto natalizio. La trama Si tratta della storia della vivace dodicenne Rowena, detta Ro, interpretata da Scarlett Estevez, che sta però passando un Natale senza emozioni. Infatti i genitori di Ro hanno divorziato, e lei non sta vivendo bene questa situazione. Rivorrebbe indietro la sua vecchia vita: con i suoi genitori insieme, la nuova fidanzata di suo padre e il figlio fuori dai ...

Advertising

RDS_official : ??Un @mengonimarco inedito, capace di passare da spunti più riflessivi e intimi a momenti davvero esilaranti... e il… - FBiasin : “Sarà la Cattedrale, il progetto disegnato dagli architetti dello studio americano #Populous e ispirato al Duomo e… - Agenzia_Ansa : Olanda in lockdown per le vacanze di Natale. Annuncio del premier Rutte, in vigore da domani #ANSA… - NoiSolonoi19 : RT @FBiasin: “Sarà la Cattedrale, il progetto disegnato dagli architetti dello studio americano #Populous e ispirato al Duomo e alla Galler… - News_24it : LATINA - Questo territorio non da molto solo dal punto di vista paesaggistico e culturale ma, e nell’ultimo periodo… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale…di nuovo NOTE DI NATALE, ALLA CONGREGA ARRIVA L'EVENTO MUSICALE “NATALEA” GeosNews