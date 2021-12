Natale, solidarietà di Confesercenti: 250 bauletti a famiglie (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Confesercenti Napoli e Campania conferma la tradizione di stare al fianco di chi ha bisogno anche in occasione del Natale 2021. Dopo le iniziative con la Caritas (la “Pizza solidale” del novembre 2020) e con la Comunità di Sant’Egidio (la “Lasagna Solidale” del dicembre 2020), per domani, 23 dicembre, ha in programma di consegnare 250 “bauletti della solidarietà” alle famiglie indigenti della città di Napoli. L’iniziativa avverrà attraverso l’opera caritatevole di Monsignor Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli. Il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, consegnerà infatti domani a Don Mimmo, in udienza privata, i primi 200 “bauletti della solidarietà” donati dal Gruppo Marican della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli –Napoli e Campania conferma la tradizione di stare al fianco di chi ha bisogno anche in occasione del2021. Dopo le iniziative con la Caritas (la “Pizza solidale” del novembre 2020) e con la Comunità di Sant’Egidio (la “Lasagna Solidale” del dicembre 2020), per domani, 23 dicembre, ha in programma di consegnare 250 “della” alleindigenti della città di Napoli. L’iniziativa avverrà attraverso l’opera caritatevole di Monsignor Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli. Il presidente diCampania, Vincenzo Schiavo, consegnerà infatti domani a Don Mimmo, in udienza privata, i primi 200 “della” donati dal Gruppo Marican della ...

Ultime Notizie dalla rete : Natale solidarietà 'Destinazione Agrigento' Natale 2021: i prossimi appuntamenti ...alle ore 18 gli artisti "Uniti nella Novena di Natale", e il 26 dicembre prenderà il via presso Pineta Padel di via Cavaleri Magazzeni dalle 9 il torneo amatoriale di inclusione e solidarietà "Social ...

Benevento - Gli auguri del Prefetto Torlontano: 'che il 2022 sia l'anno del ritorno alla normalita' 'In occasione del mio primo Natale in terra sannita, desidero esprimere sentimenti di vicinanza a quanti sono stati privati dei ... Solo attraverso lo spirito di solidarietà ed il senso del dovere si ...

Natale di solidarietà: "Non smettere di crederci" Poliziamoderna.it