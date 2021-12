Natale solidale di Atitech, Gianni Lettieri: Pandemia ha accentuato disuguaglianze, 200 pasti caldi al giorno fino al 9 gennaio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Al via Natale solidale 2021: sono partiti questa mattina dalla mensa dello stabilimento Atitech di Capodichino Nord i primi furgoni per la distribuzione dei pasti caldi a 200 famiglie dell’area di Secondigliano, San Pietro a Patierno e Arenaccia, a Napoli. Quest’anno Atitech ha raddoppiato garantendo 200 consegne al giorno e prolungando il progetto al 9 gennaio 2022. L’iniziativa nasce dalla collaborazione di Gianni Lettieri, presidente Atitech, con l’associazione Larsec di Vincenzo Strino, con la Banca di Credito Cooperativo presieduta da Amedeo Manzo e con il supporto dei cuochi della catena dei Fratelli La Bufala. “Purtroppo anche questo Natale è segnato dall’emergenza Coronavirus – ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Al via2021: sono partiti questa mattina dalla mensa dello stabilimentodi Capodichino Nord i primi furgoni per la distribuzione deia 200 famiglie dell’area di Secondigliano, San Pietro a Patierno e Arenaccia, a Napoli. Quest’annoha raddoppiato garantendo 200 consegne ale prolungando il progetto al 92022. L’iniziativa nasce dalla collaborazione di, presidente, con l’associazione Larsec di Vincenzo Strino, con la Banca di Credito Cooperativo presieduta da Amedeo Manzo e con il supporto dei cuochi della catena dei Fratelli La Bufala. “Purtroppo anche questoè segnato dall’emergenza Coronavirus – ...

Advertising

robersperanza : La spesa solidale di @coldiretti destinata alle famiglie che versano in maggiori difficoltà è un bel modo per avvic… - GioffreAngela : RT @robersperanza: La spesa solidale di @coldiretti destinata alle famiglie che versano in maggiori difficoltà è un bel modo per avvicinars… - newsdinapoli : Natale solidale di Atitech, Gianni Lettieri: “Pandemia ha accentuato disuguaglianze, 200 pasti caldi al giorno fino… - LuinoNotizie : Mesenzana, “Un Natale solidale”: dai giovani Làghee beni di prima necessità a famiglie in difficoltà… - GatineauPatrick : RT @acs_italia: Per questo #Natale fai un 'Dono di fede': offri assistenza legale alle vittime di persecuzione. Per info visita il Negozio… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale solidale Natale solidale di Atitech: 200 pasti caldi al giorno fino al 9 gennaio Al via Natale solidale 2021: sono partiti questa mattina dalla mensa dello stabilimento Atitech di Capodichino Nord i primi furgoni per la distribuzione dei pasti caldi a 200 famiglie dell'area di ...

Speranza: "Che il Natale sia solidale e inclusivo" Roma, 22 dicembre 2021 "Auguro a tutti un Natale sereno e di solidarietà, di inclusione e di integrazione in cui recuperiamo i valori della nostra Costituzione che è ciò che ci tiene veramente insieme" così il ministro della Salute Roberto ...

Per un Natale solidale Romasette.it Webuild, a Napoli e in altre 5 città pacchi alimentari e mascherine alle persone bisognose Un “cantiere speciale” è partito in questi giorni di festa, grazie al progetto di solidarietà che vede Webuild al fianco della Comunità di Sant’Egidio. Un augurio solidale per chi è oggi meno fortunat ...

Il Covid ferma la Band di Babbo Natale ma non la solidarietà La Band di Babbo Natale. Alliste – Il Covid ferma la Band di Babbo Natale. L’associazione è costretta a concludere il suo tour di solidarietà avendo scoperto una componente ...

Al via2021: sono partiti questa mattina dalla mensa dello stabilimento Atitech di Capodichino Nord i primi furgoni per la distribuzione dei pasti caldi a 200 famiglie dell'area di ...Roma, 22 dicembre 2021 "Auguro a tutti unsereno e di solidarietà, di inclusione e di integrazione in cui recuperiamo i valori della nostra Costituzione che è ciò che ci tiene veramente insieme" così il ministro della Salute Roberto ...Un “cantiere speciale” è partito in questi giorni di festa, grazie al progetto di solidarietà che vede Webuild al fianco della Comunità di Sant’Egidio. Un augurio solidale per chi è oggi meno fortunat ...La Band di Babbo Natale. Alliste – Il Covid ferma la Band di Babbo Natale. L’associazione è costretta a concludere il suo tour di solidarietà avendo scoperto una componente ...