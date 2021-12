Natale, la dieta detox da fare prima delle feste (Di mercoledì 22 dicembre 2021) detox prenatalizio: ecco la soluzione rapida ed efficace per ripulire il corpo dalle tossine per arrivare al pranzo di Natale più leggeri e in salute Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 dicembre 2021)prenatalizio: ecco la soluzione rapida ed efficace per ripulire il corpo dalle tossine per arrivare al pranzo dipiù leggeri e in salute

Advertising

LittleC58606541 : @suunfl0wer ma non si fa la dieta nelle vacanze di natale, è una regola - suunfl0wer : Per me è impossibile continuare la dieta adesso che si avvicina Natale perché ci sono troppe cose buone da mangiare… - crudelia71 : @IlMici8 È dal 26 maggio che sono a dieta ho perso 18 kg a natale mangio lo aspetto a gloria! ?? - lillydessi : Dieta con le zuppe prima di Natale: come non soffrire la fame - - hirundonead98 : Il mio amico Mimmo ha detto che dopo Natale si mette a dieta ???????? -