Natale | ‘Hodighitria’ | serata di musica e danza al Pantheon

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Unaall’insegna del mistero, nella capitale, a partire dal titolo ‘Hodighítria’ (‘colei che mostra la vita’), uno spettacolo di musiche, canti e danze dedicato all’icona di S. Maria ad Martyres al, in programma il 30 dicembre, nell’ambito della II edizione della rassegna Mirabilia of Music – laapre i Musei, progetto culturale voluto dal direttore dei Musei statali della città di Roma, Mariastella Margozzi, con la cura e realizzazione di Anna Selvi, in collaborazione con la Siae. In scena l’Accademia Vocale e il Quartetto d’Archi con itori Simone Repele e Sasha Riva accanto a Susanna Elviretti (Compagnia Daniele Cipriani). La ‘Hodighítria’ più antica di Roma (un’icona bizantina in cui l Madonna viene raffigurata con in braccio il Bambini Gesù) si trova al. Fu ...