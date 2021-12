Natale: Gruppo Lego lancia campagna Build To Give per bambini bisognosi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Labitalia) - In tutto il mondo, il periodo delle feste è un momento magico da trascorrere in allegria insieme a chi si ama. Per molte famiglie in difficoltà, purtroppo, non è lo stesso. Per contribuire a rendere le feste dei bambini più luminose attraverso il gioco, il Gruppo Lego invita tutti a prendere i loro mattoncini e costruire una stella. Questa speciale iniziativa chiamata #BuildToGive si inserisce nell'ambizioso progetto della campagna ReBuild the World. Per il quinto anno consecutivo, #BuildToGive inviterà i fan e le famiglie ad unirsi e a scatenare la propria creatività per fare la differenza. Secondo lo studio Lego Play Well, il 96% dei genitori pensa che il gioco aiuti a rafforzare i legami ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Labitalia) - In tutto il mondo, il periodo delle feste è un momento magico da trascorrere in allegria insieme a chi si ama. Per molte famiglie in difficoltà, purtroppo, non è lo stesso. Per contribuire a rendere le feste deipiù luminose attraverso il gioco, ilinvita tutti a prendere i loro mattoncini e costruire una stella. Questa speciale iniziativa chiamata #Tosi inserisce nell'ambizioso progetto dellaRethe World. Per il quinto anno consecutivo, #Toinviterà i fan e le famiglie ad unirsi e a scatenare la propria creatività per fare la differenza. Secondo lo studioPlay Well, il 96% dei genitori pensa che il gioco aiuti a rafforzare i legami ...

