Natale e Capodanno, cambia tutto. Restrizioni durissime: firmata l'ordinanza poco fa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il documento fissa una serie di regole per evitare che le festività natalizie inneschino focolai di Covid 19: la chiusura del parco giochi comunale o l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Ma l'ordinanza contiene anche una novità: "il divieto di organizzare o partecipare a feste private, pranzi o cene all'aperto o al chiuso, oltre i componenti del nucleo familiare e parenti muniti di certificazione verde". Il Covid galoppa, nuove Restrizioni all'orizzonte e in Sardegna c'è chi decide di battere sul tempo il resto d'Italia. A Palau, Gallura, un'ordinanza del sindaco, Francesco Giuseppe Manna, impone severe limitazioni per il pranzo di Natale, il cenone di San Silvestro e i ritrovi per le feste che potranno essere solo in famiglia e con il Green pass. L'ordinanza che rimarrà in vigore fino al 10 gennaio 2022 fissa una serie di ...

