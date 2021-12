Natale, 15 idee per i regali last minute dai 5 ai 5mila euro: dalla guglia del Duomo di Milano al set per giocare a freccette seduti sul water (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il calendario non ammette contraddizioni: è il 22 dicembre e il Natale è alle porte. Se state leggendo questo articolo probabilmente è perché vi manca all’appello ancora qualche regalo da acquistare. Non disperate: in questa lista potreste trovare facilmente la soluzione perfetta che fa per voi (e per il vostro budget). E se invece avete cliccato solo per curiosità, vi garantisco che potreste imbattervi in qualche idea da salvare negli appunti per il futuro. Adesso, via, cosa aspettate, leggete e passate all’azione, che le renne di Babbo Natale stanno già scaldando i motori, pardon, le zampe. Dal mini bowling al basket da scrivania e battaglia navale, da Tiger potete trovare diversi modelli di piccoli giochi in legno a 5 euro. Un’idea semplice per un regalo simpatico e non troppo impegnativo. La corsa ai regali di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il calendario non ammette contraddizioni: è il 22 dicembre e ilè alle porte. Se state leggendo questo articolo probabilmente è perché vi manca all’appello ancora qualche regalo da acquistare. Non disperate: in questa lista potreste trovare facilmente la soluzione perfetta che fa per voi (e per il vostro budget). E se invece avete cliccato solo per curiosità, vi garantisco che potreste imbattervi in qualche idea da salvare negli appunti per il futuro. Adesso, via, cosa aspettate, leggete e passate all’azione, che le renne di Babbostanno già scaldando i motori, pardon, le zampe. Dal mini bowling al basket da scrivania e battaglia navale, da Tiger potete trovare diversi modelli di piccoli giochi in legno a 5. Un’idea semplice per un regalo simpatico e non troppo impegnativo. La corsa aidi ...

Advertising

ElettraLambo : Sono cosí contenta di annunciarvi la mia collab con @carpisa ???????? idee regalo per Natale?! Sai dove trovarlaaa!! ????… - maggiomusicale : Evviva! Il primo pubblico di oggi, nella Sala Mehta, è composto dagli entusiasti 800 bambini di 38 classi di 14 scu… - teieracosmica : Ieri sono riuscita a trovare il penultimo regalo di natale. ?? Ne manca solo uno ed è fatta. Come sempre non sono t… - ViteAnto : RT @BresaolaIGP: Scoprite il menu di Natale a base di #BresaoladellaValtellinaIGP ideato dal nostro @lorsoincucina! Tre gustose idee per so… - Oly_Tee : Idee del c.... come regalo natalizio...per un #Natale davvero #hot ?? -