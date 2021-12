Nas scoprono 308 medici e sanitari non vaccinati al lavoro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Da novembre ad oggi i carabinieri dei Nas hanno scoperto 308 medici e operatori sanitari non vaccinati irregolarmente al lavoro. Durante i servizi di controllo, i militari hanno monitorato 6.600 posizioni. Deferiti alle procure 135 tra medici, odontoiatri, farmacisti, infermieri e altre figure ritenute responsabili di esercizio abusivo della professione per aver proseguito lo svolgimento delle proprie attività nonostante fossero oggetto di provvedimenti di sospensione. Eseguite anche chiusure e sequestri di 6 studi medici e dentistici e di 2 farmacie al cui interno svolgevano l’attività professionisti già sospesi.L'attività investigativaDurante l’attività investigativa, i carabinieri hanno sequestrato anche farmaci e dispositivi medici fraudolentemente utilizzati nel ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 dicembre 2021) Da novembre ad oggi i carabinieri dei Nas hanno scoperto 308e operatorinonirregolarmente al. Durante i servizi di controllo, i militari hanno monitorato 6.600 posizioni. Deferiti alle procure 135 tra, odontoiatri, farmacisti, infermieri e altre figure ritenute responsabili di esercizio abusivo della professione per aver proseguito lo svolgimento delle proprie attività nonostante fossero oggetto di provvedimenti di sospensione. Eseguite anche chiusure e sequestri di 6 studie dentistici e di 2 farmacie al cui interno svolgevano l’attività professionisti già sospesi.L'attività investigativaDurante l’attività investigativa, i carabinieri hanno sequestrato anche farmaci e dispositivifraudolentemente utilizzati nel ...

