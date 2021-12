Nas scoprono 308 medici e sanitari non vaccinati al lavoro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Da novembre ad oggi i carabinieri dei Nas hanno scoperto 308 medici e operatori sanitari non vaccinati irregolarmente al lavoro. Durante i servizi di controllo, i militari hanno monitorato 6.600 ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Da novembre ad oggi i carabinieri dei Nas hanno scoperto 308e operatorinonirregolarmente al. Durante i servizi di controllo, i militari hanno monitorato 6.600 ...

