(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nel caso in cui il governo domani dovesse prendere provvedimenti generali sul tema delleobbligatorie la nostra ordinanza sarà superata, ma prudenzialmente siamo pronti a prorogarla, affermaL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Nardella: obbligo mascherine all’aperto fino all’8 gennaio - infoitinterno : Green Pass, Nardella: 'Prevedere l'obbligo nelle scuole' - DamatoRicardo : RT @RossEleven: ACHTUNG ?? #Nardella vuole l’OBBLIGO per i ragazzini dai 12 anni altrimenti niente #scuola - RossEleven : ACHTUNG ?? #Nardella vuole l’OBBLIGO per i ragazzini dai 12 anni altrimenti niente #scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Nardella obbligo

... la chiusura del parco giochi comunale o l'di indossare le mascherine all'aperto. Ma l'... Lo ha annunciato il sindaco di Firenze Dario. 22 dic 11:05 Inps: fino a novembre autorizzate 6,..."Il personale prima dell'era già vaccinato al 96%, oggi c'è l'. I ragazzi più grandi ... ma anche ai sindaci Gaetano Manfredi (Napoli), Giorgio Gori (Bergamo), Dario(Firenze), ...Firenze, 22 dic. - (Adnkronos) - 'Abbiamo stabilito di prorogare l'ordinanza relativa alle mascherine obbligatorie tutti i giorni fino all'8 ...Annullati a Firenze tutti gli eventi in piazza nei quartieri per Capodanno. Lo annuncia il sindaco Nardella: "Questa mattina ho riunito la task force sull'emergenza Covid per Comune e Città metropolit ...