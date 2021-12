Narcolessia | cosa la causa e i campanelli d’allarme Parla il Prof Plazzi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Narcolessia cosa

Artribune

Quale è stato il tuo processo creativo?ti è stato maggiormente di ispirazione? Il mio lavoro, come quello di tutti, è partito dal brief sulla, che non conoscevo se non ...... che si srotolano su ritmiche rallentate quasi al confine della. In una scaletta, che è ... Lafece molto infuriare la cantante che, resasi conto che la gente aveva frainteso i suoi ...Può capitare di essere poco vigili e di abbandonarsi al sonno in circostanze diurne in cui non si potrebbe. Non è pigrizia, potrebbe trattarsi di narcolessia. Ecco in cosa consiste questa patologia an ...