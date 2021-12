Napoli | terzo ko di fila al Maradona | lo Spezia vince senza mai tirare in porta

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilfa un altro passo falso, ancora in casa. Al Diego Armandoa sorpresa lo0-1 in uno dei due posticipi della 19/a giornata del campionato di serie A. Il massimo risultato col minimo sforzo per la squadra di Thiago Motta chemaiin. A decidere il match, infatti, è un’autorete di Juan Jesus nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Spalletti ci prova (due reti annullate, una clamorosa palla gol per Lozano e traversa di Elmas nel recupero) ma non riesce a trovare il pari. Con questa sconfitta ilresta a 39 punti, a meno tre dal Milan e a meno sette dalla capolista Inter. Loinvece sale a 16, ...

Ilinciampa sullo Spezia ospite al Maradona e perde la sfida della diciannovesima giornata di Serie A per 0 - 1, con autogol di Juan Jesus al 38' del primo tempo.posto in classifica a 39 ...Al Diego Maradona ilconclude come peggio non potrebbe il 2021, finendo ko contro lo Spezia per 1 - 0. Decisivo al 37' l'autogol di Juan Jesus . Ilperde ilincontro di fila in casa ma rimane alposto in classifica. LE PAGELLE DELOspina 6: sempre attento, non può nulla sul colpo da biliardo del compagno di reparto che ...Una notte stregata per il Napoli di Luciano Spalletti, sconfitto per la terza volta di fila in casa. Come riportato da Opta Italia, infatti, lo Spezia vincente a Fuorigrotta è la prima squadra che ha ...Napoli-Spezia 0-1 - Lo Spezia compie l'impresa e batte al Maradona il Napoli di Spalletti, al terzo ko di fila in casa. Decide la sfida un autogol di Juan Jesus sul finale di primo tempo, nonostante ...