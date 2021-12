Napoli – Spezia: ultime dalle sedi, convocati e probabili formazioni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Al Maradona, il Napoli per dare continuità dui risultatti dopo la vittoria al Meazza contro il Milan. Spezia in cerca di un altro risultato utile dopo i pareggio conseguito con l’Empoli Questa sera alle 20:45 sul terreno del “Maradona” si chiude il girone d’andata con l’ultimo turno del 2021. L’ultimo match che si disputerà, prima della sosta natalizia, sarà Napoli-Spezia. I due confronti dello scorso campionato sono gli unici tra i due club in Serie A: entrambe le squadre hanno ottenuto un successo, sempre nella gara giocata in trasferta. L’unico precedente giocato nel capoluogo campano risale al gennaio di quest’anno: vittoria 2-1 dei liguri. Quella ligure è l’unica squadra contro cui gli azzurri non hanno ottenuto punti in casa nel massimo campionato. ultime dalle ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Al Maradona, ilper dare continuità dui risultatti dopo la vittoria al Meazza contro il Milan.in cerca di un altro risultato utile dopo i pareggio conseguito con l’Empoli Questa sera alle 20:45 sul terreno del “Maradona” si chiude il girone d’andata con l’ultimo turno del 2021. L’ultimo match che si disputerà, prima della sosta natalizia, sarà. I due confronti dello scorso campionato sono gli unici tra i due club in Serie A: entrambe le squadre hanno ottenuto un successo, sempre nella gara giocata in trasferta. L’unico precedente giocato nel capoluogo campano risale al gennaio di quest’anno: vittoria 2-1 dei liguri. Quella ligure è l’unica squadra contro cui gli azzurri non hanno ottenuto punti in casa nel massimo campionato....

infoitsport : Napoli-Spezia: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in TV - infoitsport : Diretta Napoli-Spezia ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #Napoli | I convocati di #Spalletti per la sfida contro lo #Spezia - TutelaMagliaNA : RT @RaffaeleDSa: Il #Napoli è chiamato all'ultima prestazione stagionale. Gli azzurri accolgono al Maradona lo Spezia di Thiago Motta, che… - Enzovit : Napoli - Spezia: ultime dalle sedi, convocati e probabili formazioni -