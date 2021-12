Napoli-Spezia, Thiago Motta: “Sono in linea con gli obiettivi societari” (Di giovedì 23 dicembre 2021) “E’ stata una partita vinta meritatamente. Sappiamo che il Napoli è una squadra che cerca di allargare il gioco con un terzino da una parte e dall’altra parte con l’esterno d’attacco. Stare troppo bassi avrebbe reso difficile difendere, quindi abbiamo provato a restare più alti possibile e a difendere più in alto che potevamo“. Lo ha detto l’allenatore dello Spezia, Thiago Motta, dopo la vittoria conquistata sul campo del Napoli nell’ultimo impegno dell’anno solare: “Sono contento del percorso, dall’inizio abbiamo lavorato tantissimo insieme a questi ragazzi, siamo sempre in linea con l’obiettivo della società e il valore della squadra – ha aggiunto il tecnico degli aquilotti, che resta a rischio esonero, ai microfoni di Dazn – Il girone d’andata lo abbiamo fatto bene, ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) “E’ stata una partita vinta meritatamente. Sappiamo che ilè una squadra che cerca di allargare il gioco con un terzino da una parte e dall’altra parte con l’esterno d’attacco. Stare troppo bassi avrebbe reso difficile difendere, quindi abbiamo provato a restare più alti possibile e a difendere più in alto che potevamo“. Lo ha detto l’allenatore dello, dopo la vittoria conquistata sul campo delnell’ultimo impegno dell’anno solare: “contento del percorso, dall’inizio abbiamo lavorato tantissimo insieme a questi ragazzi, siamo sempre incon l’obiettivo della società e il valore della squadra – ha aggiunto il tecnico degli aquilotti, che resta a rischio esonero, ai microfoni di Dazn – Il girone d’andata lo abbiamo fatto bene, ...

